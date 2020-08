Camilla Luddington (Grey's Anatomy) a accouché : photo, sexe et prénom du bébé

Une photo qui a récolté plus de 1 million de mentions j'aime et largement commentée, notamment par des camarades de Grey's Anatomy. "Bienvenue Lucas ! J'ai tellement hâte de te rencontrer enfin, en respectant les distances sociales", écrit Giacomo Gianniotti qui campe le rôle d'Andrew DeLuca dans la série. Sarah Drew, alias le docteur April Kepner à l'écran, a elle aussi réagi : "Lucas !!!!! Je suis tellement excitée pour vous tous !!!" Enfin, de son côté, Jake Borelli, l'interprète de Levi Schmitt, a lancé : "Oooh tant d'amour pour vous ! Félicitations à vous et à toute la famille. J'ai déjà hâte de rencontrer le petit lion."

Rappelons que Camilla Luddington et son époux Matthew Alan sont déjà les heureux parents d'une petite fille prénommée Hayden et qui a célébré son 3e anniversaire en mars dernier. La fillette devient ainsi l'heureuse grande soeur du très mignon Lucas. Un chemin long à parcourir pour l'actrice de 36 ans, cette deuxième grossesse n'ayant pas été simple. "J'ai été très absente des réseaux sociaux ces derniers mois parce que mon dieu l'épuisement et mon dieu les nausées matinales (qui durent en fait toute la journée). Est-ce que j'ai passé mon temps à vomir sur les tournages ? Oui ! Ah le glamour de fabriquer des petits humains. Mais plus sérieusement, nous nous sentons vraiment chanceux...", avait-elle alors déclaré.

Toutes nos félicitations à Camilla Luddington et Matthew Alan !