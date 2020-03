Grey's Anatomy : Camilla Luddington est enceinte de son deuxième enfant

Alors que les fans de la série Grey's Anatomy, qui en est à sa 16e saison aux États-Unis, ont récemment pleuré le départ de l'acteur Justin Chambers aka le Dr Alex Karev, ils se réjouissent désormais d'une bonne nouvelle pour la comédienne Camilla Luddington. Celle qui incarne le personnage de Jo Wilson est enceinte.

L'actrice britannique de 36 ans a posté une photo sur son compte Instagram suivi par 3,2 millions de fans, lundi 9 mars 2020, pour révéler sa seconde grossesse. La jeune femme a partagé une image de sa visite au parc Disneyland en Californie, prenant la pose au côté de Cendrillon, avec un baby bump bien visible sous sa robe. "Moi : Je vais juste faire une annonce de grossesse hyper décontractée. Aussi moi : J'AI BESOIN DE PRINCESSES !!!!!!!!", a plaisanté l'actrice.

Camille Luddington, qui a épousé l'acteur Matthew Alan en 2019 après une dizaine d'années de relation, n'a pas caché sa joie à propos de ce deuxième bébé à venir, elle qui est déjà la maman de la petite Hayden née en mars 2017. "Bon alors... Matt et moi sommes enfin très heureux de poster ceci après des mois à 'cacher' que je suis enceinte ! Nous sommes plus que ravis d'ajouter un membre à notre petite famille et de donner à Hayden un frère ou une soeur. Eh oui, je me suis beaucoup éloignée des réseaux sociaux ces derniers mois, parce que... ooooh mon Dieu, la fatigue et les nausées matinales (qui durent toute la journée). Est-ce que j'ai déjà vomi en plein milieu d'un tournage ? Oui ! Oh, cet aspect glamour qu'est le fait de créer un nouvel humain... Mais plus sérieusement, nous nous sentons très chanceux et j'ai hâte de vous embarquer dans cette aventure avec moi durant les prochains mois avec bébé numéro 2 !! Merci à la seule et unique, Cendrillon, de m'avoir aidée avec cette photo hier !", a-t-elle ajouté.

Toutes nos félicitations !