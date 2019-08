Camilla Luddington mariée : la star de Grey's Anatomy a épousé Matthew Alan

Carnet blanc pour l'interprète de Jo Wilson dans la série médicale Grey's Anatomy. Elle a dit yes à son compagnon de longue date, également acteur. Heureusement, aucun drame n'est venu troubler cette journée placée sous le signe de l'amour. On est bien loin du mariage d'Alex Karev et Jo...

La lune de miel devrait être de courte durée pour les jeunes mariés. Camilla tourne actuellement la 16e saison de Grey's Anatomy. Quant à Matthew, on pourra prochainement le voir dans la nouvelle série de Jordan Peele (Get out) Lovecraft Country.

