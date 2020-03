Grey's Anatomy, le départ de Justin Chambers : la fin d'Alex dévoilée

Il était malheureusement temps pour les fans de Grey's Anatomy de dire au revoir à Alex Karev. Le personnage interprété par Justin Chambers a tiré sa révérence lors de l'épisode 16 de la saison 16 intitulé Leave a Light on et diffusé jeudi 5 mars 2020, sur ABC. Malgré le départ brutal de l'acteur de 49 ans, la production et les scénaristes ont tenu à lui offrir la meilleure fin possible. ATTENTION, SPOILERS !

Au début de l'épisode, le public a pu découvrir les premiers moments d'Alex Karev au Seattle Grace, avec Meredith (Ellen Pompeo), Cristina (Sandra Oh), George (T.R. Knight) et Izzie (Katherine Heigl). Son épouse Jo (Camilla Luddington), Miranda (Chandra Wilson) et Meredith ont ensuite découvert une lettre que leur avait laissée leur collègue. Il a expliqué qu'il était parti vivre avec son ancienne femme Izzie dans une ferme du Kansas avec leurs deux enfants âgés de 5 ans. Des jumeaux nés grâce aux embryons que la jeune femme avait congelés au début de leur mariage. Il ne se voyait pas les abandonner à cause des épreuves qu'il avait traversées étant enfant. Alex a donc signé les papiers du divorce et a cédé à Jo ses parts du Grey-Sloan Memorial.

Tout au long de l'épisode, ni Justin ni Katherine Heigl ne sont apparus à l'écran. Et aucun d'eux ne devrait faire son retour dans Grey's Anatomy.

C'est début janvier que Justin Chambers a annoncé son départ de la série médicale au magazine Deadline. "Ce n'est jamais le bon moment pour dire adieu à une série et à un personnage qui ont eu une si grande importance dans ma vie ces quinze dernières années. Depuis quelque temps cependant, j'espérais diversifier mes rôles et mes choix de carrière. Et, alors que je vais avoir 50 ans et que je suis béni avec une femme qui me soutient incroyablement et cinq enfants exceptionnels, le temps est venu", a confié le papa d'Isabella (26 ans), Maya et Kaila (23 ans), Eva (21 ans) et Jackson (18 ans), des enfants nés de son union avec l'ancien mannequin Keisha Chambers. Sur Instagram, il avait ensuite remercié toute l'équipe de lui avoir permis de vivre une si belle aventure.

Justin Chambers sera remplacé par Richard Flood (vu dans les séries Crossing Lines, Red Rock ou encore Shameless). Il incarnera le nouveau chef de service pédiatrique, le docteur Cormac Hayes.