Justin Chambers quitte Grey's Anatomy, son charmant remplaçant dévoilé

L'un des chouchous de Grey's Anatomy a décidé de quitter la série... Il s'agit de l'acteur Justin Chambers, plus connu sous le nom d'Alex Karev. Le comédien de 49 ans a déclaré au magazine Deadline le 10 janvier 2020 : "Ce n'est jamais le bon moment pour dire adieu à une série et à un personnage qui ont eu une si grande importance dans ma vie ces 15 dernières années. Depuis quelque temps cependant, j'espérais diversifier mes rôles et mes choix de carrière. Et, alors que je vais avoir 50 ans et que je suis béni avec une femme qui me soutient incroyablement et cinq enfants exceptionnels, le temps est venu".

Sur Instagram, Justin Chambers précise avoir tourné près de "332 épisodes" sur la chaîne ABC. Papa de cinq enfants (Isabella, 26 ans, Maya et Kaila, 23 ans, Eva, 21 ans et Jackson, 18 ans), l'acteur américain est marié à l'ancien mannequin Keisha Chambers.

Dans cette annonce officielle, Justin tient à remercier la chaîne qui lui a fait confiance ainsi que ses collègues : "Je tiens à remercier la famille ABC, Shonda Rimes, les membres de la distribution originale, Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, ainsi que le reste de la distribution et de l'équipe, passée et présente, et, bien sûr, les fans, pour cette aventure extraordinaire". Une nouvelle qui risque de décevoir les nombreux fans de Justin qui interprétait le rôle d'un chef de service de chirurgie pédiatrique.