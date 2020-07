Camilla Luddington : Enceinte, la star de Grey's Anatomy trouve le temps long

Si elle n'est pas une serial posteuse sur le réseau social de partage d'images, l'interprète de Jo Wilson y a ponctuellement documenté l'évolution de sa grossesse, depuis qu'elle en a fait l'annonce en mode Disneyland au mois de mars dernier. "Moi : je vais annoncer ma grossesse de manière super basique. Encore moi : IL ME FAUT DES PRINCESSES", écrivait-elle en dévoilant son baby bump au côté de... Cendrillon. Déjà maman d'une petite fille, Hayden, née en 2017 de ses amours avec Matthew Alan, lui aussi acteur, qu'elle a épousé en 2019., l'actrice de 36 ans poursuivait alors : "Bon, donc... Matt et moi sommes hyper heureux de pouvoir poster après des mois passés à cacher que je suis enceinte (...) Et : oui, j'ai été absente des réseaux sociaux ces derniers mois à cause de - OH MON DIEU - la fatigue et des nausées matinales."

Depuis, entre posts engagés (pour le mouvement Black Lives Matter ou le port du masque dans la lutte contre la pandémie), autopromo de ses activités artistiques ou philanthropiques et moments WTF, Camilla Luddington a fait de manière chronique quelques confidences dans la même veine sur sa grossesse en temps de guerre contre le coronavirus, illustrées par des images de sa silhouette s'arrondissant : "Fatiguée : check. Porter un être humain : check. Courir après un autre être humain : check. Chercher des recettes de pâtisserie pour au bout du compte n'en faire aucune : check. Avoir un chignon 72726 jours : check. Garder son anxiété sous contrôle du mieux possible : check", énumérait-elle par exemple, en plein confinement, dans une publication du 10 avril. Avant de dévoiler deux semaines plus tard une autre activité possible : passer la tondeuse.