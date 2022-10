Camille Cerf mieux dans sa peau après sa prise de poids : ce déclic qui a tout changé pour elle

Sur les réseaux sociaux, certains abusent des filtres et autres artifices. Ce n'est pas le cas de Camille Cerf qui se dévoile souvent au naturel. L'ancienne Miss France, élue reine de beauté du pays en 2015, évoque même sans tabou ses complexes physiques. Ainsi, elle révélait récemment avoir pris du poids, environ "10-15 kilos". Et elle ne s'est jamais sentie aussi bien ! C'est ce qu'elle explique mardi 11 octobre 2022 lors d'une session questions/réponses avec ses abonnés, en story sur Instagram.

Elle a par le passé été mannequin puis Miss et a développé certains troubles quant à son rapport au corps. Aujourd'hui, Camille Cerf semble aller mieux et s'accepter telle qu'elle est. Ainsi, alors qu'un internaute lui demande si elle assume sa prise de poids, la jolie blonde de 27 ans répond sans détour. "C'est marrant, on en parlait tout à l'heure avec ma maman. J'ai longtemps complexé pour plein de choses, mes petits boutons, mon ventre, mes cuisses, mon sourire... Bref, tout. Et je ne sais pas à quel moment exactement mais cette année j'ai eu comme un déclic, déclare-t-elle. Je me suis rendue compte que je ne m'aime pas moins depuis que j'ai pris du poids, que je ne travaille pas moins, que les gens ne m'aiment pas moins. J'arrive à prendre beaucoup de recul sur mon apparence maintenant."

Un travail qui ne s'arrête pas là. Après des années à pointer ce qu'elle considérait comme des défauts physiques, Camille Cerf réagit. Pour elle, la clé pour se débarrasser de ses complexes, c'est avant tout de comprendre que "ce n'est pas une question de physique, tout est dans la tête". "Il faut apprendre à se regarder autrement. Et surtout, comprendre que le physique ne fait pas tout. Bien qu'on soit dans une société de plus en plus superficielle et portée sur l'apparence", estime celle qui file le parfait amour avec le beau Théo Fleury.

C'est en partie grâce à l'hypnose thérapeutique qu'elle a fait ce cheminement. Camille Cerf a eu un premier rendez-vous visant à régler ses "problèmes de stress et d'addiction au sucre". Et cela avait, semble-t-il, porté ses fruits !