Camille Cerf lève le voile sur sa méthode originale pour perdre du poids

Le 23 juin 2022, Camille Cerf s'est livrée sans tabou sur son mal-être lié à sa prise de poids. Des kilos accumulés notamment à cause du stress qu'elle peut ressentir dans le cadre de sa vie professionnelle et qui la pousse à se réconforter avec de la nourriture. Mais Miss France 2015 a décidé de se reprendre en main et a dévoilé comment en story Instagram, le 30 juin.

Ce sont tout d'abord des stories dans lesquelles on peut la voir faire du sport qui ont été postées par Camille Cerf. Puis, la belle blonde de 27 ans a révélé que dans l'après-midi, elle avait eu son "premier rendez-vous d'hypnose thérapeutique". Une technique qu'on lui a conseillée pour régler ses "problèmes de stress et l'addiction au sucre". "Je vous avoue que j'avais peur de ne pas être réceptive car, toutes les fois où Messmer a essayé de m'hypnotiser, je n'y arrivais pas du tout. Mais là, c'est très différent", a-t-elle précisé.

En effet, Camille Cerf a bien vite constaté qu'elle ressentait des effets. "Pendant cette méditation, je me suis visualisée comme un écran de cinéma dans lequel je me voyais avoir des comportements compulsifs avec la nourriture. Et c'est fou parce que de m'imaginer en train de manger sans faim m'a fait un peu de la peine. Ensuite, j'ai dû me visualiser dans les mêmes situations mais en ayant un comportement différent, faire des exercices de respiration, prendre un thé... pour remplacer le besoin de me remplir. Franchement, j'ai l'impression d'avoir eu un déclic. Après je suis rentrée, j'ai mangé deux petits biscuits. Pas le paquet entier comme j'ai l'habitude de le faire", a poursuivi la compagne de Théo Fleury. Et de conclure qu'elle a un nouveau rendez-vous dans quinze jours et qu'elle ne manquera pas de tenir sa communauté informée.

Il y a quelques jours, Camille Cerf avait confié que, bien qu'elle prônait le body positive, notamment à travers sa ligne de lingerie Pommpoire, elle était très critique la concernant. "J'ai pris pas mal de poids ces derniers temps (je dirais 10-15 kilos, je ne me pèse pas) à cause de l'amour, du stress et du rythme soutenu. Et là, je ne me sens pas bien. Je ne me reconnais pas. Certains se voient plus gros qu'ils ne le sont et bien moi c'est l'inverse", révélait-elle entre autres.