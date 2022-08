Camille Cerf victime d'une "belle gamelle" dans Fort Boyard : la séquence buzze, elle réagit

Comme chaque année depuis un petit moment maintenant, Camille Cerf s'est remise au défi de participer à Fort Boyard (France 2). Cette fois, l'ex-Miss France a fait équipe avec Isabelle Vitari, Théo Curin, Nicole Ferroni, Cindy Sander et Damien Thévenot pour le numéro diffusé ce samedi 6 août 2022. Ensemble, ils ont joué pour l'association Handi'Chiens. Et la jolie blonde de 27 ans se souviendra assurément de son passage, tout comme les internautes. La raison : elle a été victime de plusieurs chutes lors d'une épreuve appelée "laverie automatique".

Camille Cerf avait été désignée par l'animateur Olivier Minne pour se retrouver dans un tambour géant de machine à laver, aux côtés d'Isabelle Vitari. Les deux femmes avaient pour but de le faire tourner en courant à l'intérieur, espérant ainsi faire ressortir la précieuse clef. Mais tout n'était pas si simple lorsque de la mousse rendant la paroi glissante a été rajoutée. Camille Cerf a particulièrement perdu l'équilibre plus d'une fois. La reine de beauté qui a été victime de bodyshaming a néanmoins persévéré jusqu'au bout, bien que recouverte de mousse, et tout en gardant le sourire. Malheureusement, avec sa coéquipière, elle n'aura pas réussi à débloquer la clef. "Tu t'es pris une belle gamelle Camille hein", a lâché Damien Thévenot au moment de la retrouver à la fin de l'épreuve.

Un avis que les internautes n'ont que pu partager. "Belle chute de Camille Cerf", "Camille Cerf elle s'est pris un coup de tambour", se sont-ils amusés sur Twitter face aux images.