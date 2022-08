Camille Cerf fière de ses formes malgré sa prise de poids : ses fans conquis par sa vidéo en maillot

Après le message body positive de Selena Gomez, c'est au tour de Camille Cerf d'afficher fièrement sa jolie silhouette et ses formes sur ses réseaux sociaux. Ce vendredi 5 août sur Instagram, l'ex-Miss France a partagé une vidéo d'elle en maillot de bain. Sur cet extrait, la jolie blonde semble très bien dans sa peau et fière de son corps. Et c'est ce qui compte ! C'est le message qu'elle a souhaité faire passer en publiant ce cliché sur ses réseaux après avoir eu du mal à gérer sa récente prise de poids.

"Mon Dieu, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise quand j'étais plus jeune que tous les corps ne sont pas les mêmes" a-t-elle expliqué en légende en reprenant les paroles de la chanson Victoria's Secret de Jax, pointant alors du doigt toutes les normes sociales imposées à ce niveau-là, notamment dans le domaine du mannequinat. Un milieu qu'elle a sévèrement attaqué dans la suite de son message, en ciblant quelques personnes. "Photoshop, les mannequins ultra fines sur les couvertures de magazines m'ont dit que j'étais en surpoids", a-t-elle conclu. Heureusement que l'ex de Cyrille a pu compter sur ses abonnés et ses proches pour être soutenue dans sa démarche.