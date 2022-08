Diaporama : Camille Cerf fière de ses formes malgré sa prise de poids : ses fans conquis par sa vidéo en maillot

Camille Cerf (Miss France 2015) et son conjoint Théo Fleury lors de l'opération "L'été gaulois fait son grand retour au Parc Astérix" à Plailly le 8 juillet 2022. © Christophe Aubert via Bestimage

Camille Cerf (Miss France 2015 et Ambassadrice du LGCT-LPEJ 2022), son compagnon Théo Fleury et le chien Romeo - 8ème édition du "Longines Paris Eiffel Jumping" au Champ de Mars à Paris, le 25 juin 2022. © Perusseau/Gorassini/Tribeca/Bestimage

11 / 11

Info - Camille Cerf officialise avec son compagnon Théo Fleury, comédien et mannequin, à Roland Garros - Camille Cerf et son compagnon Théo Fleury au village lors des internationaux de France Roland Garros à Paris le 13 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

Celebs at French open Roland Garros in Paris on june 13th 2021