Camille Cerf séparée de Cyrille : elle espérait aller jusqu'au mariage avec lui...

Camille Cerf sera à l'écran ce vendredi 5 août sur les antennes de TF1 dans l'émission Les touristes présentée par l'infatigable Arthur. L'occasion de revenir sur la vie sentimentale de l'ancienne Miss France, et plus particulièrement sur sa séparation avec le kinésithérapeute Cyrille Roty, qu'elle a annoncée en décembre 2020 à ses fans sur son compte Instagram, alors que le couple avait été officialisé en février 2019, le jour de la Saint-Valentin. Si elle a rassuré tout le monde en expliquant qu'elle était "loin d'être malheureuse", elle n'a pas réussi pour autant à cacher sa déception.

"J'avais fondé beaucoup d'espoir en cette année", avait-elle déclaré. Et pour cause, quelques mois seulement avant cette rupture, la jolie blonde avait fait part de ses envies de l'épouser au magazine Closer. "J'attends la demande... Après deux mois de relation, j'ai envoyé à Cyrille deux modèles de bagues de fiançailles, au cas où... J'ai 25 ans, je me sens bien professionnellement. J'ai envie de construire", avait-elle alors révélé.

De nouveau amoureuse depuis

Leur histoire avait pourtant pris du temps à se mettre en route, notamment à cause d'un problème de caractère chez le jeune homme. "Nous sommes ensemble depuis plus d'un an. Mais nous nous sommes rencontrés il y a sept ans. Nous faisions le même job étudiant, vendeurs dans un magasin de vêtements", confiait-elle, expliquant alors qu'une romance avec lui n'était pas encore d'actualité car elle le trouvait "trop doux".

"Ce n'est pas ce qui me convenait à l'époque. On est restés en contact. On s'est revus autour d'un verre. Peut-être voulait-il savoir si j'avais changé depuis Miss France ? Oui, certainement, mais dans le bon sens. Lui peut-être aussi... Du coup, on s'entend mieux" avait-elle ajouté. Mais leur histoire n'aura finalement pas duré. La native de Calais officialisera quelques mois plus tard son couple avec un certain Théo Fleury. Une histoire qui dure visiblement, puisque les deux tourtereaux ont récemment pris la décision d'acheter une maison à deux. Longue vie au couple !