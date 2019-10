Camille Combal en couple : Pourquoi sa femme lui "fait la gueule"

Le 8 novembre 2019, Camille Combal sera aux commandes de l'émission la plus folle de TF1 : Mask Singer. Le principe ? Alessandra Sublet, Angunn, Kev Adams et Jarry font face à des personnalités venues interpréter des chansons alors qu'elles sont déguisées. Leur but est de trouver quelle star se cache derrière le costume. Bien entendu, aucun membre de l'équipe n'était au courant du casting afin que le suspense soit à son comble lors du tournage. Aujourd'hui, tous le connaissent et cela a valu quelques petits soucis à Camille Combal.

Interviewé par TV Grandes Chaînes, l'animateur de 38 ans a admis auprès de nos confrères que ses amis et son épouse avaient tenté de le soudoyer. Mais il n'a pas flanché : "Mes potes me tannent pour savoir, mais je ne dis rien ! Et ma chérie me fait la gueule parce que je ne veux pas lui révéler le casting. Elle est venue sur le tournage, mais n'a pas assisté aux prestations. Un soir, quand je suis rentré, elle m'a demandé : 'Alors, c'était qui sous le lion ?' Je ne lui ai rien dit du tout." À quelques jours du coup d'envoi, Camille Combal a donc la pression. Mais il peut comprendre, car lui aussi a cherché à enquêter avant de découvrir les participants : "J'ai essayé d'aider les enquêteurs, car, finalement, j'étais comme tout le monde : je ne connaissais pas le casting."

Afin qu'aucun membre de l'équipe de Mask Singer ne découvre le casting, la production a mis en place de gros moyens comme l'a expliqué l'ancien chroniqueur et animateur de C8 à Télé 7 Jours : "Les personnalités étaient déposées en voiture, devant les studios, et avaient toutes le même sweat-shirt sur lequel il était inscrit 'Don't talk to me' ["Ne me parle pas", NDLR]. Elles portaient des gants et des visières qui les faisaient ressembler à des soudeurs ! Leurs accompagnants étaient également camouflés pour qu'on ne puisse faire aucun rapprochement avec le participant, et des 'leurres' de différentes corpulences déambulaient dans les coulisses avec le même sweat-shirt, pour brouiller les pistes." La production s'est également assurée qu'aucune photo ou vidéo du tournage ne fuitait : "Toute l'équipe devait glisser son portable dans des pochettes dotées d'un système qui les verrouillaient le temps du tournage. Bref, une organisation de dingue."

L'intégralité de l'interview de Camille Combal est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 28 octobre 2019.