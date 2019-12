Camille Combal et Alexandra Lamy : Deux personnalités populaires à l'honneur

Ce n'est certes qu'un classement, mais c'est tout de même une source de joie pour ceux qui y figurent : chaque année le Journal du dimanche dévoile son top 50 des personnalités préférées des Français. Un top régulièrement dominé par le chanteur Jean-Jacques Goldman. Le JDD vient de dévoiler les nouvelles têtes plébiscitées par les votants....

Un sondage mené en ligne, ayant recueilli pas moins de 9000 votes, s'est achevé le 27 novembre dernier et les résultats viennent enfin de tomber ! Chez les hommes, c'est l'animateur Camille Combal qui est arrivé en tête avec 45,7% des voix devant son ancien patron Cyril Hanouna (36,7%) et le chanteur Vianney (30,3%) qui complètent le podium. La nouvelle recrue de TF1, transfuge de C8, a su séduire les téléspectateurs en animant Danse avec les stars, Mask Singer ou encore quelques numéros de Qui veut gagner des millions ?.

Du côté des femmes, c'est l'actrice Alexandra Lamy qui prend la pole position avec 32,2% des voix. L'ancienne star de la série culte Un gars, une fille est très appréciée des Français comme en témoignent le succès au box-office de ses films comme Jamais le premier soir, Retour chez ma mère ou encore Tout le monde debout. Sans doute est-elle aussi félicitée pour son engagement féministe, elle que l'on voyait récemment défiler pour #NousToutes. Elle devance Dorothée (27,7%) et Virginie Efira (27,5%).

Précision utile : ce vote en ligne départageait quelque 120 personnes et a donné lieu à une liste de 10 noms chez les hommes et 10 noms chez les femmes. Des noms qui vont ainsi s'ajouter à la liste de ceux déjà qualifiés pour apparaître dans le top 50 final.

Comme le rapporte le JDD, "pour la première fois de son histoire, ce top sera strictement paritaire, et donc composé d'un top 25 hommes et d'un top 25 femmes". Le classement, réalisé par l'Ifop, sera publié à la fin de l'année et "sera réalisé à partir de 80 noms (40 hommes et 40 femmes)" avec une "liste composée pour moitié des meilleurs de l'édition 2018 et pour autre moitié d'autres noms élus principalement par les internautes."