Camille Cottin et Benjamin Gauthier : rarissimes photos de leurs enfants Anna et Léon

Ce dimanche, France 2 diffuse le film Larguées (2018) d'Éloïse Lang avec entre autres Camille Cottin dans le rôle de Rose aux côtés de Miou-Miou (Françoise), Camille Chamoux (Alice) ou encore Johan Heldenbergh (Thierry).

Côté vie privée, cela fait plus de vingt ans que Camille Cottin partage la vie de Benjamin Gauthier, un conjoint discret qui n'hésite pas à se montrer quelque peu jaloux vis-à-vis de sa compagne. "Mon compagnon est architecte. Il n'a pas lu le scénario de Larguées, il a lu la première page et il voit que Rose roule une pelle au DJ. Du coup, il me dit : 'Qui fait le DJ ?' Je lui réponds que je ne sais pas et il me dit : 'Bah ce sera moi ! Il y a quoi, une phrase ? Ça ira !' En fait, même pour une phrase, il a eu un trac de fou", avait-elle confié face à Nikos Aliagas dans 50 Minutes Inside sur TF1 en 2018.

Camille Cottin et son compagnon Benjamin sont les heureux parents de deux enfants dont un garçon, Léon, né en juin 2010 et une fille, Anna, née en août 2015. Dans une interview à Magicmaman en 2015, l'actrice de 43 ans s'était exprimée sur le choix du prénom de ses enfants : "Mon grand garçon s'appelle Léon, c'est un prénom que j'ai toujours aimé. Il s'appelle Léon Gabriel parce que Gabriel c'était le prénom de mon beau-père (...) Ma fille s'appelle Anna Paloma parce quand on a demandé à Léon quel prénom il aimait, il nous a dit 'y'a une fille à l'école qui s'appelle Paloma'". Camille Cottin et son compagnon n'hésitent d'ailleurs pas à partager de temps en temps des photos de leurs deux magnifiques enfants sur les réseaux sociaux.