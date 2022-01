Camille Froment séparée de Dadinho : des violences conjugales évoquées, elle s'explique...

C'est officiel, Camille Froment n'est plus en couple avec Dadinho, père de sa fille Zélyana (née en février 2021). Alors que le blogueur Aqababe révélait qu'elle aurait été victime de violences conjugales répétées de la part du rappeur et qu'une plainte aurait été déposée. Mardi 18 janvier 2022, dans l'émission YouTube La bande à Nabilflix, la jolie blonde se livre sur cette rupture.

"On s'est séparé. C'est bizarre de mettre des mots sur ce qui se passe, mais c'est la triste réalité", confie alors la candidate de télé-réalité vue dans Les Marseillais (W9). Et d'apporter quelques précisions quant à cette rupture avec Dadinho, évoquant notamment les causes : "Dire que j'étais malheureuse serait mentir. Mais il y a eu beaucoup de mauvais moments. Le père de ma fille n'est pas quelqu'un méchant de base. Mais il a un très mauvais entourage. Je pense qu'il n'a pas les bonnes fréquentations et malheureusement il a fait des choses qui ont fait qu'on s'est disputé plus d'une fois."

Durant des mois, entre Camille Froment et Dadinho, c'était tout rose ou tout noir, "soit l'amour fou, soit la guerre totale". Concernant les violences conjugales dont elle serait victime, la jolie blonde reste très évasive. "J'ai encore du mal à expliquer, mettre des mots sur ce qu'il s'est passé", avoue-t-elle alors.

Une chose est désormais certaine, son bonheur c'est sa fille Zélyana. La jeune maman a repris les tournages de Mamans & célèbres (TFX)... en solo. "C'est tout un changement de vie. Je repars à zéro, c'est trop bizarre. Mais malheureusement c'est ça une séparation", confie-t-elle. Aujourd'hui, elle laisse le temps faire les choses...

"Le 30 décembre à minuit le conjoint de Camille Froment a tenté de fracasser sa porte pour rentrer chez elle. Prise de panique, elle a appelé la police qui a tout de suite embarqué le père de sa fille. Suite à ça, Camille Froment a déposé plainte pour violences conjugales et a également transmis les preuves vidéos de ce qu'elle subissait aux enquêteurs. Une confrontation entre les deux a eu lieu", indiquait Aqababe début janvier 2022. D'après lui, la jeune femme serait "depuis longtemps sous l'emprise" de Dadinho et aurait "peur du jugement de ses proches".