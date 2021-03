Camille Froment (Les Marseillais) maman : le prénom très original de sa fille dévoilé

Depuis qu'elle est rentrée chez elle avec sa petite Zélyana, Camille Froment a repris ses habitudes sur les réseaux sociaux. La nouvelle recrue de l'émission Mamans & Célèbres (TFX) a même pu raconter son accouchement en détails, lequel n'a pas été des plus simples. Et pour cause, la jolie blonde a dû avoir une épisiotomie (acte chirurgical consistant à ouvrir le périnée au moment de l'accouchement afin de laisser passer l'enfant ndlr), lui causant une légère déchirure et surtout une baisse de tension. "On m'a mis le masque à oxygène, et j'entends 'les spatules !', je me suis mise à pleurer parce que j'ai compris qu'il y avait un problème", avait-elle confié sur ses réseaux. Heureusement, plus de peur que de mal puisque sa fille est finalement née en pleine forme quelques minutes plus tard.