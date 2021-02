Camille Froment (Les Marseillais) maman : première image de sa fille

Camille Froment est la femme la plus heureuse du monde. Ce mardi 23 février 2021, l'ancienne candidate des Marseillais (W9) a accueilli son premier enfant. Une petite fille qu'elle a présentée sur les réseaux sociaux.

En story la jeune femme de 24 ans, qui est en couple avec le rappeur Dadinho Leybou, a posté une vidéo sur laquelle on peut apercevoir sa merveille dans ses bras. "Incroyable. Ma vie toute entière. Je n'ai pas les mots", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Très vite, ses fans se sont empressés de la féliciter pour cet immense bonheur.

C'est le 1er octobre 2020 que Camille Froment a annoncé sa grossesse sur Instagram. La jeune femme révélée au grand public en 2018, dans la saison tournée en Australie, a publié une photo sur laquelle elle apparaissait avec son compagnon. Ce dernier tenait un fumigène dans chaque main, desquels s'échappaient la couleur rose et bleue. "1+1=3 ... C'est avec beaucoup d'émotions qu'il est enfin temps pour nous de vous révéler le lourd secret que nous gardons depuis plus de quatre mois et de vous annoncer la venue d'un(e)mini nous début 2021.... Merci la vie, merci ma vie", pouvait-on lire en légende de la publication.

Et le 5 novembre, elle a dévoilé le sexe de son bébé, toujours sur Instagram. Camille Froment avait posté une photo sur laquelle elle posait dans le désert de Dubaï avec son compagnon. Elle était de profil, touchait d'une main son ventre et de l'autre la joue de son compagnon. Face à eux se trouvaient des lettres gonflables qui formaient le mot "girl". "Nous sommes très heureux et fiers de vous annoncer que nous attendons une petite princesse.... Trop d'amour", pouvait-on lire en commentaire de sa publication.