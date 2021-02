Camille Froment (Les Marseillais) raconte son accouchement : "J'ai compris qu'il y avait un problème..."

Si elle garde toujours secret le prénom de sa fille, Camille Froment s'est en revanche déjà exprimée sur le déroulé de son accouchement. Et celui-ci n'a pas été des plus simples. La mine encore fatiguée, elle raconte sur ses réseaux : "Comme j'ai eu de la fièvre à un moment donné, bébé a eu de la fièvre, et elle s'est affaiblie. Du coup, si j'ai bien compris, elle s'est remontée alors que j'étais ouverte à 10 et elle a un peu changé de position. Et c'est ce qui l'a affaibli, c'est-à-dire que son coeur battait beaucoup moins".

Les sages-femmes et le médecin sur place ont donc dû faire preuve de réactivité. "À partir de ce moment-là, on m'a mis le masque à oxygène, et j'entends 'les spatules !', je me suis mise à pleurer parce que j'ai compris qu'il y avait un problème. Mais je ne demandais pas quoi parce que j'étais très très affaiblie", a-t-elle relaté. Heureusement, passé ce moment de panique, Camille Froment a accueilli sa fille. "Au final, on m'a mis en position d'accouchement et c'est passé très vite, peut-être qu'en un quart d'heure j'ai accouché et voilà après... C'était incroyable", a-t-elle déclaré le sourire aux lèvres. Toutefois, la jeune femme précise qu'elle n'a pas eu le droit de porter son bébé dans les bras dès sa naissance en raison de sa fièvre. "Mais c'est que du bonheur. Beaucoup de fatigue mais franchement ça vaut grave la peine", a-t-elle relativisé.

Quelques minutes plus tard, Camille Froment a indiqué que l'une de ses grandes craintes s'était malgré tout réalisée. "Juste, j'ai eu une épisiotomie (acte chirurgical consistant à ouvrir le périnée au moment de l'accouchement afin de laisser passer l'enfant ndlr) comme il y a eu les spatules et qu'ils ont dû aller la chercher. C'est gênant à cet endroit là, ça fait un petit peu mal mais ce n'est pas du tout insupportable. Par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, je voulais tout sauf être déchirée, et finalement je n'ai que quatre points, heureusement", a-t-elle révélé avant de retourner s'occuper de son enfant.