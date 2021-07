Camille Froment réconciliée avec le rappeur Dadinho : le couple "plus heureux que jamais"

Entre Camille Froment et Dadinho, c'est les montages russes. Les parents de Zélyana (née en février 2021) ont laissé entendre ces dernières semaines qu'ils étaient séparés mais dans la journée de lundi 26 juillet 2021, une information est venue contredire cette affirmation. En effet, un internaute a repéré Camille Froment et Dadinho dans le Sud de la France, en train de profiter d'une sortie en amoureux. "J'ai croisé aujourd'hui Camille et Dadinho à Plan de Campagne plus heureux que jamais", a-t-il rapporté au blogueur Aqababe. Et pour ce dernier de confirmer en story Instagram : "Oui, elle s'est remise avec lui".

Il y a un mois pourtant, Camille Froment était bien loin d'avoir le sourire. La jeune maman de 24 ans qui a été vue dans l'émission de télé-réalité les Marseillais faisait même état d'une grave "trahison". Dans tous ses états et les larmes aux yeux, elle déclarait sur ses réseaux : "Ces derniers jours, je suis exténuée. La vérité, je n'arrive plus à dormir. J'ai la tête comme ça. Mais vous savez, par rapport à tout ce qui se passe. De toute façon, il y en a qui ne sont pas bêtes, vous avez très bien compris. (...) Là, je suis écoeurée, mais écoeurée, c'est trop faible comme mot. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point".

Au mois de janvier dernier déjà, la relation entre Camille Froment et le rappeur ne semblait pas au beau fixe. La jolie blonde avait alors partagé plusieurs messages énigmatiques laissant penser à une rupture avec le père de sa fille. "Le plus dur c'est de voir que tu donnes tout à quelqu'un qui t'oublies d'une heure à l'autre. (...) La seule personne à qui je donnerai tout maintenant c'est ma fille et personne d'autre. Je ne peux compter que sur moi-même. J'ai mal à la vie, mal au coeur mais je me relèverai ça c'est sûr", écrivait-elle.