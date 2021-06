Camille Froment (Les Marseillais) célibataire : c'est terminé avec Dadinho !

C'est le coeur lourd que la belle Camille Froment s'est exprimée à sa communauté. Mardi 22 juin, la jeune femme, âgée de 24 ans et maman d'une petite Zélyana, née au mois de février dernier, a annoncé à ses 865.000 followers qu'elle s'était bel et bien séparée du père de sa fille, le rappeur Dadinho Leybou !

En story, la maman que l'on a pu voir dans Les Marseillais et plus récemment dans l'émission Mamans & Célèbres, diffusée sur TFX, a donné quelques détails sur son mal-être et sur sa situation amoureuse, en restant tout de même évasive.

Dans ses propos, rapportés par le site Nextplz, la jeune femme explique, les larmes aux yeux, ne pas se sentir bien depuis quelques temps.

"Ces derniers jours, je suis exténuée. La vérité, j'arrive plus à dormir. J'ai la tête comme ça. Mais vous savez, par rapport à tout ce qui se passe. De toute façon, y'en a qui sont pas bêtes, vous avez très bien compris. Je peux vous jurer, que quand je vais me relever, je vous expliquerez tout. Là je suis écoeurée, mais écoeurée, c'est trop faible comme mot. Vous pouvez même pas imaginer à quel point".

Ce n'est pas la première fois que Camille Froment fait état d'une séparation avec l'interprète de Ferrari.

En effet, au mois de janvier, la candidate de télé-réalité avait partagé plusieurs messages sur ses réseaux sociaux, faisant allusion à une possible "trahison" de son compagnon. "Le plus dur c'est de voir que tu donnes tout à quelqu'un qui t'oublies d'une heure à l'autre. (...) La seule personne à qui je donnerai tout maintenant c'est ma fille et personne d'autre. Je ne peux compter que sur moi-même. J'ai mal à la vie, mal au coeur mais je me relèverai ça c'est sûr."

A l'époque, questionnée par les internautes, Camille Froment avait déclaré qu'elle commençait à prendre "des décisions radicales" pour son bien et celui de sa fille. Cette séparation serait donc la suite logique ?