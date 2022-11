Camille Gottlieb : Rare apparition de son demi-frère Maxime... ils se ressemblent tant !

Il y a une grande partie de la famille royale monégasque que l'on connaît sur le bout des doigts. Et il y a la partie immergée de l'iceberg... ou plutôt du Rocher ! Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de son ancien garde du corps Jean-Raymond Gottlieb, est très proche de son demi-frère Louis et de sa demi-soeur Pauline Ducruet, mais elle a également deux autres demi-frères, du côté paternel, que l'on voit beaucoup moins en couverture de magazine. Et pour cause, ils font partie d'une branche un peu plus discrète de l'arbre généalogique et sont encore très jeunes.

Joyeux anniversaire à mon petit monstre d'amour

Le dimanche 27 novembre, l'un d'eux célébrait toutefois son anniversaire. Voilà qui méritait largement d'être, pour une fois, mis en lumière. C'est donc le jeune Maxime, fils de Jean-Raymond Gottlieb et de son épouse Vanessa, qui est apparu de manière quasi inédite sur le compte Instagram de Camille Gottlieb ce jour-là. Pour lui rendre hommage, elle a effectivement partagé une photographie sur laquelle ils prennent la pose ensemble... sans toutefois préciser le nombre de bougies soufflées ce jour-là. "Joyeux anniversaire à mon petit monstre d'amour."

Je n'échangerais ma famille contre une autre pour rien au monde

Les liens du sang, qui les unissent, sont indéniables. Si la ressemblance est frappante entre Camille Gottlieb et Maxime, qu'elle surnomme souvent son "petit homme", elle est encore plus troublante avec Thomas. Mêmes yeux bleus éclatants, même cheveux blonds, même forme de mâchoire... "Je n'échangerais ma famille contre une autre pour rien au monde", expliquait la jeune femme en 2018 dans le magazine Point de vue. Effectivement, elle semble être très proche de chaque membre qui constitue ce clan. Cet été 2022, avant de s'envoler solo en direction du Québec, elle avait profité d'un séjour exceptionnel, sur un somptueux bateau au large de la Côte d'Azur, avec Pauline et Louis Ducruet. La vie est un long fleuve tranquille, surtout quand on l'emprunte sur une embarcation de luxe.