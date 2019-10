Camille Lacourt a refusé une pub "ridicule" malgré des millions en jeu !

Invité de Sud Radio le 18 octobre 2019, Camille Lacourt (34 ans) a balancé la "pire" proposition de publicité qu'on lui a faite dans sa carrière. Le quintuple champion du monde et d'Europe de natation révèle ainsi qu'une célèbre marque de papier toilette l'a contacté pour qu'il devienne égérie de leurs produits. Il raconte : "Le pire, le plus rigolo, je crois que c'était : plongez avec Camille Lacourt... C'était les papiers toilettes." Fou rire général sur le plateau de l'émission. Camille explique ensuite : "On avait demandé si c'était sérieux et le mec nous avait dit : 'Oui' et il ne comprenait pas pourquoi on demandait si c'était sérieux."

Une offre à plusieurs millions

Visage de Clarins Men depuis 2010, Camille a ainsi décliné une offre à plusieurs millions d'euros. Il déclare : "Ça nous avait fait beaucoup rire avec mon agent et je crois qu'il avait fait une offre à plusieurs millions et genre, il disait : 'Vous n'êtes pas sérieux ?'. 'Bah non, c'est vous qui n'êtes pas sérieux' et la discussion s'était arrêtée là, sachant très bien que ça n'allait pas le faire. C'était ridicule !"

Bientôt animateur télé sur NRJ12 aux côtés de Camille Cerf dans Le bêtisier des Camille, le sportif n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de tacler les personnalités de la télévision. Ce fut notamment le cas pour l'émission TPMP, dont le papa de Jazz (6 ans) trouve "l'ambiance un peu fake". Pas sûr que les chroniqueurs du talk-show de C8 apprécient les propos du champion désormais en couple avec Alice Detollenaere...