Camille Muffat, morte dans Dropped : sa mère évoque son deuil et sa douleur

Le 9 mars 2015, dix personnes ont trouvé la mort dans le crash de deux hélicoptères sur le tournage de Dropped pour TF1 . Cinq ans après le drame, la peine est toujours vive pour la mère de Camille Muffat. Elle avait 25 ans et était nageuse professionnelle. Elle aurait soufflé sa 31e bougie mercredi 28 octobre 2020. Sa mère s'est confié à nos confrères de Télé-Loisirs.

Passé le choc de sa disparition, Laurence Muffat-Sanchez a du reprendre le cours de sa vie, tant bien que mal. "On a passé le cap, on a fait notre deuil. Comme on le dit communément, le temps a fait son oeuvre", a-t-elle confié. Mais forcément, des événements comme son anniversaire ravive la peine, bien qu'amoindrie par tout l'amour reçu. "Ce jour là est presque devenu comme un autre, si ce n'est que je reçois beaucoup de messages, notamment sur les réseaux sociaux. Les gens se souviennent de Camille et ça ne peut que me faire chaud au coeur. (...) Tout ça m'apaise et me permet de ne garder que de beaux souvenirs de ma fille."

Je laisse la justice faire son travail

Un homme a été placé en examen, pour homicide involontaire en février 2019. Il s'agit de Peter Hoberg, un ancien militaire des forces spéciales, d'origine suédoise et chargé de la sécurité lors du tournage de l'émission. Il est suspecté de ne pas avoir vérifié les compétences et aptitudes des pilotes d'hélicoptères, pas plus que leur état de santé. Une avancée dans l'affaire qui ne soulage pas Laurence Muffat : "Non car c'est un fait Camille ne reviendra jamais. Du coup, j'essaye de me tenir éloignée de tout ça. Finalement à vouloir rester informé de l'enquête, on se fait beaucoup trop de mal. Je laisse la justice faire son travail et il n'est pas facile car l'accident a eu lieu à l'étranger. Tout ça ne me ramènera pas ma fille. Personnellement, cette nouvelle mise en examen ne va rien changer pour moi. (...) Car dès le lendemain du drame, c'était fini pour moi. Camille était morte."

Lui reste désormais les souvenirs avec Camille, via des photos et les dernières images de la nageuse prises sur le tournage. "On me les a finalement envoyées en DVD. Sur le moment, j'avais besoin de les voir, de les revoir. Maintenant, je n'arrive plus à les regarder", explique-t-elle. Laurence n'a désormais qu'une mission : faire perdurer la mémoire de sa fille. "Huit piscines portent son nom aujourd'hui. Sans compter les rues, allées etc. En revanche, pour que j'accepte il faut toujours que ça ait un lien avec le sport. Ainsi à Nice, la rue qui porte son nom borde le stadium de l'Allianz Riviera."

Pour rappel, le 9 mars 2015, deux hélicoptères sont entrés en collision, entraînant la mort de dix personnes. Parmi les victimes, des sportifs de haut niveau comme la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et la navigatrice Florence Arthaud. Tous avaient fait le déplacement en Argentine pour le tournage de Dropped.