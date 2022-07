Camille Raymond mariée, 4 enfants et une reconversion inattendue... avec une célèbre politique !

Camille Raymond aura crevé l'écran dans les années 1990, pour son statut d'héroïne dans la série Premiers Baisers. Et si elle a conservé le rôle de Justine Girard par la suite, dans toutes les dérives du programme, des Années fac jusqu'aux Mystères de l'amour, dont la 26e saison a été diffusée l'année dernière, elle a délaissé les caméras afin de se concentrer sur son nouveau domaine professionnel et de s'occuper de ses enfants.

Un passage de sa vie qu'elle devrait probablement évoquer dans le documentaire Elles ont brillé à la télé, que sont-elles devenues ?, qui sera diffusé ce vendredi 29 juillet 2022 sur TFX. Dans les colonnes de Télé Poche, elle avait révélé avoir travaillé dans le milieu de la finance et donné naissance à plusieurs enfants, nommés Vanille, Thaïs, Dune et Virgile d'après Le Journal des femmes.

Bientôt sur les planches ?

"Après ma maîtrise, j'ai fait un stage en salle de marchés. Ensuite, j'ai été prise à Sciences-Po, résume-t-elle dans les colonnes de Télé Poche. J'ai eu ma fille très tôt et j'ai rejoint l'univers de la pub. J'ai eu trois autres enfants et en 2013, j'ai été recrutée par le FMI (Fonds monétaire international) à Washington où j'ai travaillé cinq ans avec Christine Lagarde. Enfin, en 2018, nous sommes revenus en France où j'ai intégré l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)", avait-elle confié.

Une carrière aux antipodes de sa vie d'artiste de l'époque, ce qui n'a pas échappé à ses anciens et actuels collègues. "Lorsque j'étais au FMI, Christine Lagarde m'a avoué que sa belle-fille était complètement fan [des Mystères de l'amour, NDLR], ajoute-t-elle. À l'OCDE, ils me charrient un peu, mais plutôt à propos des coiffures et des tenues que j'arborais pendant ma période AB", a-t-elle déclaré.

Concernant son éventuel retour ou non à la télévision, elle a déjà déclaré ceci : "Aujourd'hui, si on me proposait quelque chose, ça me tenterait... mais j'adore ce que je fais à l'OCDE (...) Mais un rôle au théâtre, être sur les planches le soir, j'adorerais ça". De quoi donner des idées à certains metteurs en scène !