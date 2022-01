Camille Razat (Emily in Paris) s'est pacsée avec son compagnon Etienne Baret, lui aussi acteur

Camille Razat et Etienne Baret sont déjà apparus publiquement ensemble à plusieurs reprises. La dernière fois remonte à septembre dernier, lorsque le couple avait participé au défilé Balmain (prêt-à-porter printemps-été 2022) organisé à la Seine Musicale, à Paris. Deux mois plus tôt, en juillet, les amoureux avaient foulé le tapis rouge du Festival de Cannes pour la montée des marches des Intranquilles. Durant de cette soirée, un mannequin avait laissé échapper un sein...

Lors d'une récente interview accordée à Paris Match, Camille Razat évoquait des projets en commun avec son compagnon. "J'ai des projets de direction artistique avec mon amoureux, Etienne Baret. Je voudrais me lancer dans la production au cinéma, d'ailleurs je produis le court-métrage d'un ami dans lequel je jouerai avec Etienne, il est acteur lui aussi", avait fait savoir la comédienne et mannequin au cours de cet entretien réalisé en mai 2021. La jolie blonde y évoquait également la grande notoriété dont elle jouit depuis la première saison d'Emily in Paris. "Emily in Paris a changé beaucoup de choses pour ma carrière. J'ai eu une avalanche de contrats de mannequinat, c'est l'effet Netflix. On peut beaucoup critiquer cette plateforme mais ils ont le mérite de repérer des gens pas connus du tout et d'en faire des stars", avouait-elle. Elle n'a donc pas hésité à rempiler pour une saison 2 avec Lily Collins, la vedette du show. L'actrice américaine de 32 ans a elle aussi connu un bonheur amoureux en 2021. Elle a épousé le réalisateur et écrivain Charlie McDowell après deux ans de relations. Les jeunes mariés ont poursuivi leur conte de fée avec une lune de mile idyllique en Scandinavie.