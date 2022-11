Camille Santoro (Familles nombreuses) : Bouleversant cliché de ses jumeaux nés prématurés, son "miracle"

Maman d'Alessio (10 ans), de Nino (9 ans), d'Emie (8 ans) et des jumeaux Mattia et Maé (4 ans), Camille Santoro a failli perdre ses deux derniers à cause d'une erreur médicale. Alors qu'elle était enceinte de ses jumeaux, la jeune femme s'était rendue chez une gynécologue, qui n'était pas celle habituelle, qui lui a fait savoir qu'il y avait un hématome et qu'elle risquait donc de faire une fausse couche. Après un second rendez-vous dix jours plus tard, le même verdict tombe. Selon cette gynéco, ses jumeaux sont condamnés. Elle lui avait donc prescrit des médicaments pour stopper sa grossesse. Perplexe, le mari de Camille Santoro lui conseille de retourner voir sa gynécologue habituelle afin de confirmer le diagnostic.

"Il m'ausculte et me dit 'il va très bien ce bébé... et celui-là aussi. C'est là que j'ai compris. J'étais tellement soulagée que mes bébés aillent bien. Je n'en ai jamais voulu à cette dame, car l'erreur est humaine. Mais si je l'avais écoutée, j'aurais perdu mes deux bébés" avait-elle raconté sur Instagram. Après une grossesse de rêve, elle se rend aux urgences à la trente-troisième semaine (au huitième mois), à cause de contractions.

Le personnel médical a tenté d'arrêter le travail en lui faisant une perfusion et des injections, pour la maturation pulmonaire notamment. Deux jours plus tard, elle donne naissance à ses jumeaux Mattia et Maé à 34 semaines de grossesse. En très bonne santé, ils pesaient 1,800 kg pour 41 centimètres. "On a eu de la chance, ils n'ont pas rencontré de gros problèmes dû à la prématurité", avait indiqué la maman, très heureuse.

Mon miracle

Le 17 novembre 2022, Camille Santoro a dévoilé un émouvant cliché de ses jumeaux à l'occasion de la journée mondiale de la prématurité. Deux minuscules nourrissons qui semblaient extrêmement fragiles. En légende, elle écrit : "17 Novembre. En cette journée mondiale de la prématurité. Cette cause qui me tient tellement à coeur. Mon miracle. Hier c'était nous, demain ça sera peut-être vous".