Camille Santoro (Familles nombreuses) : L'un de ses fils détruit un mur de la maison, photo de sa bêtise

La zone B est actuellement en vacances scolaires. Une zone dont fait partie la famille Santoro, de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Camille et Nicolas ont donc la joie de rester avec leurs enfants Alessio (10 ans), Nino (9 ans), Emie (8 ans), les jumeaux Mattia et Maé (4 ans) et Alba (1 an). Mais le 12 avril 2022, tout ne s'est pas passé comme prévu.

La jeune femme de 30 ans ne partage pas uniquement son quotidien dans le docu-réalité de TF1. Camille Santoro aime également le raconter sur les réseaux sociaux. Ainsi, elle a dévoilé que c'était actuellement les vacances de printemps pour sa jolie tribu et que donc, leur rythme était complètement chamboulé. "Objectif du jour, occuper les enfants. Il y a le soleil donc ça va", a-t-elle confié. Mais il faut croire que les enfants étaient un peu trop excités puisqu'ils ont fait une bêtise comme elle l'a révélé en story.

Camille Santoro a en effet posté une photo sur laquelle on peut voir une partie d'un mur détruit. Et le coupable n'est autre que Maé. "Bêtise d'enfant", a tout d'abord écrit la belle blonde en légende de la publication. Elle a ensuite précisé : "Tringle 0 - 1 Maé.". On comprend donc que le petit garçon a dû arracher la tringle à rideaux, causant ainsi un trou imposant.

Cela permettra à Camille Santoro, qui "passe [sa] vie sur des sites de décoration", de partir à la recherche d'une nouvelle tringle et pourquoi pas, de trouver d'autres éléments de déco pour que ce trou ne soit plus qu'un mauvais souvenir.

Avec six enfants à la maison, les parents Santoro n'ont jamais le temps de s'ennuyer. En outre, Camille a développé sa marque de pyjamas pour enfants baptisée 10 novembre. Cela nécessite qu'elle fasse plusieurs déplacements sur Paris afin de surveiller la production. Actuellement, elle fait donc tout pour sevrer sa fille Alba comme elle l'avait confié récemment en story. "Je l'allaite depuis sa naissance mais j'essaie, tout doucement, de l'amener vers le sevrage ou le biberon. J'aimerais accompagner Alba doucement vers le biberon, que ce soit plus confortable pour elle et pour moi, pendant mes absences. J'ai besoin de me déplacer, surveiller la production. Pour son confort, elle serait mieux à la maison, maintenant que Nicolas est en position de la garder. Parce que là, pour l'instant, je la prends partout, tout le temps avec moi. À Paris, tout le temps. À terme, ce n'est pas une vie, ni pour elle, ni pour moi", déclarait-elle notamment.