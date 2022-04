Camille Santoro (Familles nombreuses), un lien particulier avec son bébé bientôt rompu : "Je ne suis pas hyper prête"

Camille Santoro est l'heureuse maman de d'Alessio (10 ans), Nino (9 ans), Emie (8 ans), des jumeaux Mattia et Maé (4 ans). Alba (1 an) vient compléter la tribu. Et comme elle l'a dévoilé en story Instagram, la belle blonde de 30 ans a dû prendre une grande décision concernant sa petite dernière.

Comme les téléspectateurs de TF1 ont pu le découvrir dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), Nicolas (33 ans) a pris un congé parental d'une durée de six mois afin de permettre à son épouse de se consacrer à un projet professionnel qui lui tenait à coeur : sa marque de pyjamas pour enfants baptisée 10 novembre. Ainsi, Camille Santoro doit parfois faire des allers-retours sur Paris afin de s'occuper de ce travail. Et elle fait toujours le voyage avec Alba, car comme pour ses autres enfants, elle a fait le choix de l'allaiter. Son dernier séjour a d'ailleurs été marqué par de multiples mésaventures. Mais elle va devoir se résoudre à lui donner des biberons comme elle l'a confié à sa communauté.

"Je l'allaite depuis sa naissance mais j'essaie, tout doucement, de l'amener vers le sevrage ou le biberon. J'aimerais accompagner Alba doucement vers le biberon, que ce soit plus confortable pour elle et pour moi, pendant mes absences. J'ai besoin de me déplacer, surveiller la production. Pour son confort, elle serait mieux à la maison, maintenant que Nicolas est en position de la garder. Parce que là, pour l'instant, je la prends partout, tout le temps avec moi. À Paris, tout le temps. À terme, ce n'est pas une vie, ni pour elle, ni pour moi", a confié Camille Santoro.

Il va bien entendu falloir un petit temps d'adaptation pour sa fille, mais aussi pour elle qui a bien du mal à se faire à l'idée qu'elle ne lui donnera plus le sein. "J'ai allaité tous mes enfants jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de moi, ça s'est fait naturellement, parce que j'étais tout le temps avec eux. Mais Alba est encore très attachée à moi. Ma relation avec elle est extrêmement fusionnelle. Je pense que le cordon n'est absolument pas coupé. Je ne suis pas hyper prête", a-t-elle conclu. Nul doute qu'elle pourra compter sur le soutien de son mari Nicolas pour l'aider dans cette transition.