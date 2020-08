Cannes, une fusillade ? Hoshi "en sécurité", grosse panique après une rumeur

Imbroglio, rumeur et mouvement de foule, la soirée du 10 août 2020 était chaotique à Cannes ! Alors que les réseaux sociaux évoquaient des coups de feu, laissant penser à une fusillade, l'information a rapidement fait le tour des terrasses des bars et restaurants. Tout le monde s'est mis à courir et se réfugier... pour rien. La ville a démenti. La chanteuse Hoshi s'est retrouvée au milieu.

Sur Twitter, la jeune chanteuse de 23 ans a posté un message dans la soirée, alertée elle aussi par la rumeur d'une possible fusillade. "Je suis à Cannes en sécurité, on a fait demi-tour. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé exactement mais on a croisé deux mecs en panique en vélo qui nous ont parlé de fusillade et ils nous ont dit de partir très vite et de nous abriter", a d'abord écrit l'interprète des tubes Ta marinière et Amour censure. Par la suite, la jeune femme a appris que la fusillade était une triste rumeur. "Grosse frayeur pour rien apparemment (...) On était en train de se balader dans les rues et les mecs qu'on a croisé étaient vraiment en panique on s'est dépêché de rentrer", a-t-elle ajouté.

Alors que des terrasses ont été retournées par des clients partis en courant et que des restaurateurs ont abrité des passants paniqués, la ville de Cannes a rapidement démenti cette pseudo fusillade. "Le mouvement de foule à Cannes a été provoqué à la suite d'une rumeur. Aucun coup de feu. Ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Nous vous remercions de ne pas véhiculer de fausses informations", a fait savoir la municipalité sur Twitter. Ce qui n'a pas empêché quelques complotistes de crier au mensonge sur les réseaux sociaux, accusant la ville de vouloir cacher la "vérité" pour ne pas effrayer les touristes alors que la saison estivale est déjà en danger à cause de la pandémie de coronavirus...