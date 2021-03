Capucine Anav, son voyage en Guadeloupe avec Victor fait grincer des dents : elle se défend

Depuis plusieurs semaines, les Français ne peuvent plus voyager en dehors de la métropole dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une mesure restrictive qui ne semble pas s'appliquer à tous. Capucine Anav a notamment eu la chance de passer quelques jours de vacances en Guadeloupe avec son compagnon Victor, dont elle se garde toujours bien de dévoiler le visage.

Sur Instagram et Snapchat, la jolie brune a partagé son quotidien sur place en postant des clichés de rêve. Des apparitions qui ont eu le don d'agacer des internautes. Et ces derniers l'ont fait savoir en l'assénant de commentaires désobligeants. "C'est quoi ton motif impérieux ?", "Comment est ce possible de se rendre en Guadeloupe alors que les voyages vers cette destination sont limités aux motifs impérieux ?!", "T'as bien de la chance parce que nous, même pour voir la famille là-bas, pas vue depuis des années, et bien... on est cloués au sol métropolitain !", "Pendant ce temps les familles Guadeloupéennes n'ont pas le droit de se retrouver... Tellement honteux", lui a-t-on adressé. En réponse à un commentaire, Capucine Anav a expliqué avoir eu une bonne raison de s'envoler à l'autre bout du monde. "Je comprends, je tourne une petite émission pilote...", a-t-elle répliqué.



Et puis, avant de rentrer à Paris, la jolie brune de 29 ans a tenté de calmer les choses en partageant un message de paix. "J'ai essayé d'amener un peu de vous avec moi pour vous évader un peu avec cette période si compliquée... Merci pour vos messages si gentils et surtout merci aux Guadeloupéens pour l'accueil incroyable. Toutes mes storys étaient faites dans un but de bienveillance et en aucun cas dans le but de narguer. Cette escapade n'aurait pas eu le même sens sans l'homme que j'aime", a-t-elle légendé sous une photo d'elle et Victor, captés de dos face à un paysage idyllique.