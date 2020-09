Cara Delevingne en deuil : sa marraine Annette Howard est morte

Les fans de Cara Delevingne suivent avec attention l'évolution de sa relation présumée avec la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber. Ils ont perdu le sourire, en apprenant une bien plus triste nouvelle la concernant : sa marraine Annette Howard est morte.

L'info est signée Daily Mail ! Le tabloïd britannique révèle qu'Annette Howard, dite "Scruff", est décédée à l'âge de 71 ans. "Mes filles sont dévastées, a confié Pandora, la mère de Cara Delevingne, au journaliste Sebastian Shakespeare. C'est horrible pour nous tous, surtout Cara, qui est à l'autre bout de la planète [à Los Angeles, NDLR]. C'était une femme extraordinaire, comme une deuxième maman pour elles, toujours là pour elles."

Annette Howard avait 25 ans quand elle a épousé Earl Compton en 1974. Divorcée trois ans plus tard, elle s'était remariée à Simon Howard et installée au château Howard, l'un des plus grands domaines d'Angleterre, situé dans le comté du Yorkshire.

"Nous avions l'habitude d'aller au château Howard et de rester trois, quatre semaines en été. [Annette Howard] était comme la joueuse de flûte d'Hamelin pour les enfants. Elle les aimait et ils l'aimaient, elle avait cette magie", ajoute Pandora au Daily Mail sur ses souvenirs au château.

Annette Howard et Simon Howard ont divorcé après dix-sept ans de mariage. La mondaine disparue n'a pas eu d'enfant, malgré des recours à la fécondation in vitro.