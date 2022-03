Carla Bruni-Sarkozy en bustier scintillant, Tina Kunakey très câline... les tops sont de sortie !

Le Pavillon Ledoyen, situé dans le 8e arrondissement de Paris, n'a jamais autant brillé. Le jeudi 24 mars 2022, de nombreuses célébrités se sont rendues, avenue Dutruit, et notamment quelques beautés internationales. Parmi les tops qui ont fait crépiter les flashs, Carla Bruni-Sarkozy a volé la vedette à ses divines consoeurs en portant un sublime ensemble bustier noir griffé Céline. Mais la chanteuse, épouse de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et maman de Giulia, était surtout là pour mettre en lumière les actions de l'association AEM, Un Avenir pour les Enfants du Monde, au profit des enfants du Rwanda.

Carla Bruni-Sarkozy n'était, évidemment, pas la seule naïade présente le soir de ce dîner de gala d'exception. Les invités ont également pu reconnaître Eva Herzigova, Inès de la Fressange et sa fille Nine d'Urso, Farida Khelfa, Tina Kunakey (très caline avec Jean-Paul Gaultier), Cindy Bruna, notre ancienne Miss France 2011 Laury Thilleman, Carla Ginola, Khadia Beauvallet ou encore Nicky Doll - Karl Sanchez -, candidate emblématique de la douzième saison de l'émission RuPaul's Drag Race et future présentatrice de la toute première version française du show, accompagnée par son complice, le DJ Kiddy Smile.

Babeth Djian, fondatrice et directrice du magazine Numéro, et Laurence Valensi, engagée dans l'action humanitaire au Rwanda, sont présidente et présidente d'honneur de l'association Un Avenir pour les Enfants du Monde. C'est elles qui ont personnellement invité toutes ces belles personnes. Pour rappel, l'association AEM agit dans les domaines de l'éducation, de la nutrition, de la santé et du développement pour offrir aux enfants dignité et avenir. Ses actions permettent de scolariser, nourrir et soigner plus de 2500 enfants par jour, donnent accès aux soins à plus de 20 000 villageois et ont permis de construire, entre autres, des établissements scolaires, des centres de santé et des cantines. Si vous voulez effectuer un don, rendez-vous à ce lien...