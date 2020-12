Carla Bruni-Sarkozy et Patrick Fiori émus aux larmes dans La Chanson secrète

C'est un programme qui fera le plus grand bien aux téléspectateurs de TF1, surtout en cette période morose. A la suite du grand succès des émissions précédentes, la production DMLS TV a mis en boîte un nouveau numéro de La Chanson secrète le 8 septembre 2020, à la Seine musicale. Huit nouveaux artistes ont eu le droit à de belles surprises, un numéro diffusé samedi 12 décembre et toujours présenté par l'inégalable Nikos Aliagas.

Le principe de La Chanson secrète reste le même. Huit personnalités ont accepté de se laisser surprendre et parfois même émouvoir en découvrant, en même temps que le public, un autre artiste ou proche venu interpréter une chanson qui leur est chère. Et dans l'émission à l'antenne samedi prochain, on peut dire que l'émotion sera au rendez-vous.

Comme vous pouvez le découvrir avec les photos disponibles dans le diaporama, Carla Bruni Sarkozy a eu bien du mal à retenir ses larmes en voyant arriver la personne qui lui avait concocté sa belle surprise. Et elle n'était pas la seule ! Une fois le choc de voir son invité arriver sur le plateau, Louane Emera avait les yeux qui brillaient comme en témoigne un extrait vidéo ci-dessous. Patrick Fiori et Bilal Hassani - qui avait la même tenue que Maëva Coucke à la dernière édition des NRJ Music Awards 2020 - ont aussi vu des larmes couler sur leur visage. "Il ne faut pas que je pleure, j'ai des lunettes et beaucoup de maquillage", avait pourtant déclaré le chanteur de 21 ans révélé en 2015 dans The Voice Kids. Amir, Patrick Sébastien, Gad Elmaleh et Julien Doré ne seront pas en reste côté émotion. Sans surprise, tous était plus que stressés avant la grande révélation mais ils le savaient, ce n'était que du bonheur à venir.

En plus d'accueillir leurs surprises, les artistes auront le plaisir d'interpréter une chanson sur scène. Des moments de partage qui plairont, à coup sûr aux téléspectateurs. On sait également que Florent Pagny, Hélène Ségara ou Slimane et Vitaa seront présents. Quelle surprise ont-ils réservé et à qui ? La réponse samedi 12 décembre dans La Chanson secrète, à partir de 21h05 sur TF1 en prime time.