Carla Bruni-Sarkozy exprime tout son amour à Nicolas, la relaxe demandée par l'avocate

C'est main dans la main que Carla Bruni et Nicolas Sarkozy sont arrivés au tribunal de Paris dans l'après-midi du mercredi 9 décembre 2020, c'est de la même façon que la chanteuse de 52 ans et l'ancien président de 65 ans l'ont quitté.

Pour le premier jour des plaidoiries de la défense dans le procès dit "des écoutes", Carla Bruni-Sarkozy a souhaité envoyer un geste fort en accompagnant son époux au tribunal. Le couple a toujours fait preuve d'unité, qu'importe les situations, bonnes comme plus délicates. Habillée d'un total look noir, robe mi-longue près du corps, bottes et sac en bandoulière, l'ancienne première dame a surpris tous les journalistes lorsqu'elle est arrivée avec Nicolas au tribunal. L'ancien chef de l'Etat est jugé pour corruption et trafic d'influence. 24 heures auparavant, la chanteuse se trouvait à Disneyland Paris pour tourner l'émission Toute la musique que l'on aime avec Nikos Aliagas (diffusée le 31 décembre prochain sur TF1).

Une fois la journée terminée, Carla Bruni-Sarkozy a tenu à exprimer une nouvelle fois tout son soutien et son amour à son époux. L'artiste et mannequin s'est emparée de sa page Instagram pour y publier deux photos de son passage au tribunal. "I stand by my man @nicolassarkozy" ("J'ai soutenu mon homme"), a-t-elle commenté en légende, le tout accompagné d'un coeur. Suite à cette publication, Carla Bruni-Sarkozy a reçu de nombreux commentaires extrêmement positifs.