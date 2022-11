Carla Bruni-Sarkozy ironique sur son "grand âge" : ce qu'elle ne peut "plus" faire aujourd'hui

Vieillir, telle est la peur d'un grand nombre d'adultes. Mais c'est un phénomène auquel personne n'échappe, pas même Carla Bruni. Lundi 31 octobre, sur le plateau d'En aparté sur Canal+, la chanteuse et mannequin de 54 ans s'est confiée sur son rapport au temps qui passe, alors qu'elle était venue parler des vingt ans de son célèbre album Quelqu'un m'a dit. Elle a notamment expliqué que son "grand âge" avait un réel impact sur son quotidien.

Désormais, elle ne peut "plus" faire certaines choses, comme "boire six bières" ou "garder" son ventre "plat". Pour la mère de Giulia et Aurélien, respectivement nés de ses relations avec Nicolas Sarkozy et Raphaël Enthoven, prendre de l'âge n'a jamais réellement été une option envisageable... "Je fais partie des gens qui pensaient ne pas vivre au-delà de 34 ans. Dans mon souvenir, je me disais oh la la l'an 2000, c'est tellement vieux !", a-t-elle expliqué lors de cet entretien.

Quel mal élevé, ce temps !

"C'est plutôt une remarque de jeune fille attardée que de grande fille lucide", a-t-elle ensuite estimé, dans la foulée. Une autocritique qui témoigne notamment de l'exigence dont elle fait régulièrement preuve à son égard. "Je la chante, mais à trois à l'heure ! Mets du jeu ma fille ! Je la chante, mais... Attends, j'avais pris un truc ou quoi ? Un somnifère ?" s'est-elle d'ailleurs autoflagellée, avec beaucoup d'autodérision, au moment de visionner des images d'elle-même lors d'un concert au Trianon en 2005, à ses débuts dans la musique.



Mais pour en revenir à l'âge, c'est un sujet qui la tracasse depuis un certain temps. Il y a quelques années, dans les pages d'ELLE, Carla Bruni s'expliquait sur son titre Pas une dame, qui n'est pas une référence à son ancien rôle de Première dame mais bel et bien au temps qui passe. Une chanson qui "renvoie au fait d'être 'madamée' toute la sainte journée dès que l'on atteint les 35 ans. Non mais ! Est-ce que j'ai l'air d'une dame ? Je n'allais pas rester les bras croisés, déjà que le temps passe d'une manière indécente. Quel mal élevé, ce temps !", déclarait-elle.