Carla Bruni-Sarkozy présente sa petite soeur méconnue, Consuelo Remmert

Fille du de l'actrice et pianiste concertiste Marisa Borini et du compositeur d'opéra et industriel Alberto Bruni Tedeschi, la star franco-italienne a donc une grande soeur, Valeria, un frère, Virginio, marin et photographe, décédé en 2006 des suites du sida, ainsi qu'un cadette Consuelo Remmert. Cette dernière est précisément la fille du père biologique de Carla Bruni-Sarkozy, Maurizio Remmert.

C'est seulement à l'âge de 28 ans que la maman de Giulia et Aurélien a découvert l'identité de l'homme qui l'a conçue, un homme d'affaires installé au Brésil qui a eu une liaison avec sa mère alors qu'il n'avait que 19 ans. Une information bouleversante que sa soeur aînée Valeria Bruni-Tedeschi lui a révélée et qu'elle a vécu comme un soulagement. Elle s'en était exprimée dans les pages du magazine Elle en 2017 : "Bien sûr que j'ai réalisé qu'on m'avait menti, mais c'est une chose que je sais depuis toujours : les gens mentent. Cela ne me choque pas, le mensonge permet de se protéger et de protéger les autres."

Consuelo Remmert est née en 1980 et est diplômée de l'université new-yorkaise de Columbia et de la Harvard Business School. Italo-brésilienne, elle travaille aujourd'hui à Paris au sein de la direction d'Afiniti, une multinationale américaine dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis deux ans. Brillante et polyglotte, elle a collaboré avec son beau-frère Nicolas Sarkozy. D'après par le biais d'un stage non rémunéré au sein de l'Elysée en 2008, puis en tant que conseillère diplomatique jusqu'en 2015 au sein du cabinet de l'ancien dirigeant français.

Un trio de soeurs brillantes dont les airs de ressemblance sont frappants !