Carla Bruni, sexy en maillot de bain : elle dévoile sa silhouette parfaite à 53 ans

Très sexy devant l'objectif, Carla Bruni-Sarkozy garde sa parfaite silhouette et ne manque jamais de la montrer sur la Toile. Le 31 juillet dernier, la mère de famille avait également fait sensation sur les réseaux sociaux en partageant les coulisses d'un "simple samedi au bureau". Habillée d'un haut noir, rentré dans un mini short métallique, Carla Bruni Sarkozy est apparue très sexy lors d'un shooting photo. Une séance sur laquelle la chanteuse n'a pas donné de plus amples informations. Mais à en croire sa tenue, cela pourrait être les coulisses de la Une du mois de septembre de la version coréenne du magazine Elle. Une couverture de magazine, partagée par la star sur Instagram, et sur laquelle on peut reconnaître le décor...

Régulièrement complimentée sur sa taille de guêpe, Carla Bruni-Sarkozy prend soin de son physique. Lors d'une interview accordée à l'édition espagnole du magazine Vanity Fair, en avril 2021, cette dernière est revenue sur son physique et la chirurgie esthétique. "Le Botox n'est pas bon à mon âge. A 30 ans oui, mais à mon âge le problème n'est pas les rides, mais de tout garder à sa place, avait-elle affirmé, non sans humour. Vous pouvez mettre du Botox partout, mais ce qui tombe, tombe. En fait, le Botox aggrave les choses."