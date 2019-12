Carla Bruni : Son hommage en douceur à Kate Barry, défunte fille de Jane Birkin

Alors qu'elle étudiait l'architecture, Carla Bruni a tout plaqué à l'âge de 19 ans afin d'intégrer l'agence City Models. Une décision impossible à regretter, puisqu'elle a posé pour les plus grands photographes : Helmut Newton, Inez van Lamsweerde, Michel Comte... Tous ont immortalisé sa beauté sur papier glacé. Il y a quelques années, l'épouse de Nicolas Sarkozy a également pris la pose pour la regrettée Kate Barry, fille de Jane Birkin et du compositeur John Barry. Afin de lui rendre hommage, la chanteuse a même partagé sur Instagram, le 12 décembre 2019, une image inédite en noir et blanc, fruit de leur collaboration passée.

C'est un drame qui a foudroyé la famille. Kate Barry est morte le 11 décembre 2013 à l'âge de 46 ans et a été enterrée au cimetière du Montparnasse. Quelques semaines plus tôt, elle inaugurait la galerie cinéma d'Anne Dominique Toussaint avec le vernissage de son exposition Point of View. Pour sa mère, Jane Birkin, c'est une fêlure dont son coeur de se remettra pas. "Quand mon frère a perdu son fils, il parlait de lui tout le temps, et à l'époque je trouvais ça étrange. Maintenant, je comprends, remarquait-elle à ce sujet auprès de Marie Claire. Qu'est-ce que les gens peuvent dire ? C'est tellement un choc, même physique. Beaucoup de gens ont essayé de m'aider, mais peut-être que je ne voulais pas."