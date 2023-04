Carla Moreau trompée par Kevin Guedj avec Cynthia ? La supposée maîtresse "défigurée", elle montre tout en images

Supposée maîtresse de Kevin Guedj , Cynthia Makhoul avait été soupçonnée d'être en couple avec lui (et d'avoir été sa maîtresse) juste après sa rupture avec Carla Moreau en octobre 2022. "Ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. Il n'a rien trouvé d'autre que de l'emmener à l'hôtel où je l'avais emmené il y a un mois et demi... Classe jusqu'au bout (...) Je m'exprime car j'en ai marre qu'on me salisse. Pour moi ces histoires sont tellement sales que ça m'affecte", révélait d'ailleurs la maman de Ruby à l'époque.

La candidate de télé-réalité vue dans Les Cinquante est apparue totalement défigurée sur Snapchat le 15 avril 2023. Se filmant dans sa salle de bains, la jeune femme a confié son désarroi à ses abonnés. Apparaissant avec un visage extrêmement gonflé face au miroir, elle s'est même comparée au personnage Quasimodo, sonneur de cloches à Notre-Dame. "J'ai envie de pleurer, j'ai l'impression d'avoir une bosse, je suis défigurée. J'ai envie de pleurer il n'y a rien qui va, j'ai pas mis de filtres pour que vous voyez vraiment ma gueule", a-t-elle expliqué, désemparée.

Alors comment un tel carnage a-t-il pu arriver ? Il s'agit en réalité d'une réaction allergique qui a eu pour effet de faire gonfler l'ensemble du visage de Cynthia. "Ne jamais rigoler avec les produits que ce soit pour les yeux, pour les cils. Dès que vous sentez quelque chose allez voir directement le médecin, moi j'ai attendu et là bah je vais nettoyer mes yeux. Voilà ma vie depuis une semaine, voilà ma gueule, mes sourcils. (...) J'ai fait une consultation en vidéo, j'ai eu une réaction allergique donc ça ne sert à rien de prendre je ne sais quoi, je vais mettre du sérum physiologique, c'est mieux que de l'eau je préfère", a-t-elle confié

Je ressemble à Quasimodo !

Tentant de garder son calme, elle a indiqué : "Ça ne sert à rien d'être affolée le processus c'est que ça va gonfler gonfler gonfler et après ça va dégonfler petit à petit. Faut juste nettoyer prendre des médicaments contre l'allergie". Dégoûtée, elle poursuit : "C'est horrible, ça me fait des cacas d'yeux. Je suis la personne qui déteste avoir des problèmes en plus... je ressemble à rien ! Ça picote, ça me gratte ! Je gratte en haut pour pas toucher mais c'est horrible je vis un calvaire, j'ai carrément mes poils qui s'en vont tellement ils sont brûlés."

Pour ne rien arranger, la jeune femme s'est également brûlée au niveau de la main. "On dirait je suis à la guerre. Je suis une combattante", a-t-elle écrit. Espérons que tout s'arrange au plus vite pour la jolie Cynthia !