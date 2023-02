Carole Bouquet dans un train couchette en Ukraine : une photo qui entraîne de vives réactions

Immense actrice française qu'on a vu fouler les plus grands tapis rouges du monde entier, répandant son charisme et son talent devant les objectifs, Carole Bouquet a été remarquée dans un cadre radicalement différent de celui dans lequel on peut l'imaginer. La compagne de Philippe Sereys de Rothschild a pris la route pour Kiev en Ukraine d'après une photo publiée sur son compte Instagram le 23 février. Un voyage qui coïncide avec le triste premier anniversaire du conflit qui frappe le pays depuis qu'il a été envahi par la Russie de Vladimir Poutine.

"Hier je suis partie pour Kiev. Ma nuit dans le train de Pologne à Kiev avec notre ministre de la culture madame Rima Abdul-Malak, Valéry Freland, de la fondation Aliph, Laurence Des Cars, présidente directrice du Louvre, Anaïs Demoustier, Jonathan Littel, Anthony Porcheron et Mathieu Fournet, conseiller en charge du cinéma et des affaires européennes et internationales, jusqu'à aujourd'hui. Notre ange gardien," a écrit l'actrice de 65 ans. Sur la photo qu'elle a dévoilée, on voit la grande amie de Gérard Depardieu ainsi dans un train couchette en train de lire un livre. Son retour est prévu ce vendredi 24 février. Avec la ministre de la Culture, elle a notamment pu rendre hommage devant le mémorial fait pour Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste tué en Ukraine, dans le Donbass le 30 mai 2022.