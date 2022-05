Mort de Frédéric Leclerc-Imhoff en Ukraine : Marc-Olivier Fogiel lui rend un hommage poignant en photo

À seulement 32 ans, Frédéric Leclerc-Imhoff a perdu la vie, tué en Ukraine, alors que le journaliste couvrait l'invasion russe depuis le début du conflit. Ce lundi 30 mai 2022 alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire, avec un de ses collègues, le journaliste qui travaillait depuis six ans pour BFMTV est décédé. Ce mardi 31 mai, Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV, a rendu un hommage sobre à Frédéric Lecler-Imhoff, sur Instagram.

Et pour cela, il a décidé de reprendre les mots de la mère du journaliste. "Il était très engagé et je suis fière de ses choix", a écrit le père de famille avant de préciser, "Je me réfugie derrière les mots de la maman de Frédéric". "Si ce soir domine l'infinie tristesse, soyons tous fiers de lui. Je pense à sa famille, à ses amis, à Maxime et Oksana et aux journalistes de BFMTV", a poursuivi Marc-Olivier Fogiel. Une légende d'un cliché de Frédéric Leclerc-Imhoff, affichant un large sourire. Déjà de nombreuses réactions en commentaires de ce post pour témoigner un soutien infini à ses proches.

C'était la deuxième fois que Frédéric Lecler-Imhoff se rendait en Ukraine, comme précisé par le journal Le Parisien. Nos confrères décrivent une "ambiance de plomb" en évoquant la rédaction, après l'annonce tragique. Le journaliste a été identifié "grâce à son bracelet".

C'est Marc-Olivier Fogiel qui a dû confirmer la mort de son collaborateur en direct sur la chaîne d'information en continu, révélant s'être entretenu avec la maman de Frédéric Leclerc-Imhoff. "La première réaction (de sa mère, au téléphone, ndlr) a été de demander comment allaient Maxime et la fixeuse. Elle savait quel était le métier de son fils (...) avec une forme de fierté, a-t-il fait savoir, ce lundi 30 mai. Frédéric n'était pas une tête brûlée. Il pesait chaque minute de sa mission."