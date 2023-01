Carole Bouquet délaissée par ses fils Dimitri et Louis ? "Ils ne m'appellent plus souvent..."

Interviewée dans le JDD le 29 janvier 2023, Carole Bouquet a évoqué sa vie de maman avec ses fils Dimitri (né en 1981, fruit de son histoire d'amour avec le célèbre producteur Jean-Pierre Rassam, brutalement décédé à l'âge de 43 ans) et Louis, né en 1987 (né de son amour avec le réalisateur et photographe Francis Giacobetti). Mère poule lorsqu'elle était plus jeune, l'actrice de 65 ans mène désormais une vie plus calme et a laissé ses fils s'envoler loin du nid.

"Envers eux, j'avais plein de devoirs du dimanche quand ils étaient petits. J'aimais beaucoup, il m'est arrivé de leur préparer des spectacles de marionnettes et de grands pique-niques dans le salon. Maintenant, qu'ils sont grands, ils ne m'appellent plus souvent le dimanche, car le leur est déjà organisé en fonction de leurs propres enfants", confie-t-elle avec beaucoup d'affection et de tendresse.

Loin de se sentir délaissée par ses fils, cette situation ne lui déplaît pas car Carole Bouquet sent qu'elle n'a plus la même énergie qu'auparavant. De plus, son rôle de grand-mère lui convient amplement. "Cuisiner, organiser, prévoir des activités, à dire vrai, j'avais davantage de temps pour ça plus jeune, et tout en travaillant beaucoup... Aujourd'hui, en travaillant tout autant, sinon plus entre le théâtre, les tournages, le vin et Chanel, je n'ai plus la même énergie. Mais je suis ravie d'être grand-mère pour ça, car j'ai moins de devoirs envers mes petits-enfants", a-t-elle ainsi expliqué avec sagesse.

Pour rappel, Carole Bouquet est grand-mère de 5 enfants : Balthazar, 4 ans, (fils de Dimitri Rassam et Charlotte Casiraghi), Darya, 12 ans (fille aînée de Dimitri Rassam) mais aussi Raphaël, le beau-fils de son aîné Dimitri (dont le papa est Gad Elmaleh). Elle a aussi Gaia, 4 ans également et Paloma, 2 ans (les filles de Louis, son fils cadet).

Il faut faire les courses !

Adepte des journées cocoonings à lire au lit, la comédienne du film Rien que pour vos yeux (1981) apprécie néanmoins organiser des repas de fête avec ses amis même si cela demande parfois une certaine organisation. "J'y pense de préférence dès le samedi car il faut faire les courses. Cela dit, j'aime beaucoup les réunions organisées à la dernière minute", reconnaît-elle, citant ses ami(e)s "Aurore Clément et son mari Dean Tavoularis, Yasmina Reza, Denis Olivennes, Muriel Robin, Pierre Palmade, Nahal Tajadod ou Federica Matta".