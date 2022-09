"J'ai moins de patience !" : Carole Bouquet mamie gaga ? Rares confidences sur ses 5 petits-enfants

Sa famille, pour elle, c'est le plus important ! Au théâtre deux fois par semaine pour incarner Bérénice dans la pièce éponyme, Carole Bouquet n'en oublie pas de prendre régulièrement une pause pour décompresser auprès de son clan. Enfants, belles-filles et surtout petits-enfants... ce qu'aime le plus la comédienne c'est de "les retrouver autour d'un brunch", selon ses confidences au Parisien ce vendredi 30 septembre. Et on espère que la table est grande !

Car la famille de la comédienne de 65 ans ne cesse de s'agrandir : mère de deux garçons nés d'unions différentes, elle est aujourd'hui grand-mère de cinq bambins, en comptant Raphaël, le beau-fils de son aîné Dimitri Rassam (dont le papa est Gad Elmaleh). Et ceux-ci lui prennent beaucoup de temps... et même parfois trop !

"Dieu sait que j'ai adoré regarder mes fils faire du toboggan durant des heures mais je dois avouer qu'aujourd'hui, j'ai moins de patience et suis moins disponible pour mes petits-enfants", raconte-t-elle avec honnêteté. "Je préfère, d'ailleurs, les avoir seuls qu'avec leurs parents. Il y a moins de chamailleries", ajoute-t-elle. Sa technique ? Passer du temps avec eux, séparément. Et notamment avec l'aînée d'entre eux, Darya, née en 2011 de l'union de Dimitri Rassam avec un mannequin russe.

"Mon réfrigérateur est toujours plein, au cas où !"

"J'ai passé une semaine de vacances avec la plus grande et ses copines. C'était un enchantement", explique-t-elle, avant de souligner sa relation toute aussi proche avec les plus jeunes : "Avec les plus petits, je vais voir Guignol ou des dessins animés. Mais j'en ai un peu marre de La Reine des neiges (rires)". Il faut dire qu'entre Balthazar, 4 ans, (fils de Dimitri Rassam et Charlotte Casiraghi), Gaia, 4 ans également et Paloma, 2 ans (les filles de Louis, son fils cadet), elle a l'occasion de les entendre pas mal.

Et notamment en vacances. Depuis plusieurs années, la comédienne, très heureuse en amour, est propriétaire d'une île en Sicile, un refuge pour tout le clan : "Je reçois beaucoup. Nous étions 18 cet été. Ca me plait énormément d'avoir mes enfants et leurs enfants, ainsi que leurs amis, avec qui ils venaient déjà quand ils étaient petits." Bref, on l'aura compris, la comédienne est très attachée à sa vie de famille, elle qui organisait déjà "de grands pique-niques" à Paris avec ses enfants le dimanche alors qu'ils étaient petits.

Un clan qui la réconcilie avec les dimanches, un jour très "ennuyeux, solitaire" dans son enfance : "Je les passais avec ma soeur et mon père. C'est sûrement pour ça que j'aime autant avoir ma famille et mes amis autour de moi, pour partager des moments merveilleux autour d'un repas. Mon réfrigérateur est toujours plein, au cas où !"