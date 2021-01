Carole Bouquet révèle son improbable stratagème sur les plateaux quand elle avait "très peur"

Carole Bouquet est déjà de retour sur le petit écran, quelques mois à peine après la diffusion de Grand Hôtel. La star âgée de 63 ans joue dans la série En thérapie avec Mélanie Thierry pour Arte. C'est cuisinée par Augustin Trapenard, dans Boomerang, qu'elle a livré d'intimes confessions.

Si Carole Bouquet a derrière elle une carrière riche de films cultes et de récompenses dont un César de la meilleure actrice, ses débuts dans le cinéma n'ont toutefois pas été une partie de plaisir. Elle avait développé un stratagème pour se sentir plus à l'aise sur les plateaux. "Je suis très myope quand j'ai commencé à travailler, je ne mettais pas de lentilles parce que j'avais très peur de la caméra et que ça me protégeait de ne rien voir. Donc je ne voyais pas du tout les acteurs avec qui je tournais. Cela ne me gênait pas", a-t-elle confié dans l'émission, jeudi 21 janvier 2021.

Carole Bouquet a finalement pris de l'assurance au fil du temps - elle tourne depuis les années 1970, jouant pour Luis Buñuel, Bertrand Blier, Patrice Leconte ou encore Michel Blanc - et cela lui a été bénéfique. "Puis un jour, sur les conseils du père de mon fils Dimitri [son ancien compagnon Jean-Pierre Rassam, NDLR] et comme je commençais à avoir moins peur, j'ai mis des lentilles. J'ai eu une nomination aux César en tant que meilleure actrice dans un second rôle [en 1985 pour Rive droite, rive gauche, NDLR]. Peut-être parce qu'effectivement, je répondais à l'acteur vraiment en face", a-t-elle ajouté, amusée de son anecdote improbable.

Carole Bouquet n'a désormais plus la moindre angoisse sur un plateau et elle est ravie d'avoir encore des rôles. En évoquant la série En thérapie, elle a ajouté : "On a tourné la série dans un contexte de violence : la crise des gilets jaunes. Le pays n'était pas apaisé. Personne ne me le demande, mais je n'aimerais pas avoir 20 ans en ce moment. Tout devient difficile. Moi, j'étais très insouciante quand j'avais 18 ans, 20 ans. Et les jeunes n'y ont plus le droit."