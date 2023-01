Carole Dechantre (Les Mystères de l'amour) divine en bikini aux Maldives : un détail inquiète suite à son cancer

L'année 2023 commence très bien pour Carole Dechantre. Le 5 janvier 2023, l'actrice emblématique des Mystères de l'amour (TMC) a publié des photos qui ont fait réagir ses abonnés Instagram. À consommer sans modération !

Pas de pluie ou de grisaille actuellement pour Carole Dechantre. Avec son époux, le réalisateur Sébastien Devrient, la divine brune de 49 ans s'est envolée pour les Maldives. Et elle n'a pas tardé à partager des photos ensoleillées de son séjour. On peut l'y voir en bikini blanc, de la marque Banana Moon. Elle sort tout juste de l'eau, avec un masque et un tuba vissés sur la tête et des palmes à la main. Les internautes ont donc vite compris qu'elle venait de faire de la plongée. Ils ont également remarqué la silhouette athlétique de l'interprète d'Ingrid dans Les Mystères de l'amour.

"Que cette année 2023 soit positive, remplie de bonheur, de bienveillance.... Et de voyages ! #plongée #family #adventure #films #production #ilovemyjob", a écrit Carole Dechantre en légende de sa publication. En découvrant les hashtag, on comprend donc qu'elle a fait ses valises pour les Maldives pour des raisons professionnelles. De quoi joindre l'utile à l'agréable.