"On était des bébés !" : Carole Dechantre avec son très discret mari, elle retrouve de très vieilles photos !

On ne présente plus Carole Dechantre, présente au casting des Mystères de l'amour depuis plusieurs années dans le rôle d'Ingrid. Passionnée par son métier, la comédienne a également d'autres projets en parallèle qu'elle ne manque jamais de partager sur son compte Instagram officiel avec sa communauté. Une page sociale où elle poste par ailleurs des bribes de sa vie intime, comme lorsqu'elle part en vacances. Il lui arrive aussi d'y étaler son bonheur avec son mari Sébastien Devrient. Ce dernier n'apparaît toutefois que très rarement, lors d'occasions spéciales.

Lundi 5 décembre justement, les tourtereaux fêtaient un beau cap de leur histoire qui méritait d'être rendu publique. "28 ans côte à côte mon amour. J'avais 21 ans et toi 22, on était des bébés ! On est toujours des enfants et on s'amuse toujours autant....merci!", lui a-t-elle adressé pour leur anniversaire. Pour accompagner cette tendre déclaration, Carole Dechantre a partagé trois photos de leur couple, datant des débuts de leur idylle. Des images où ils sont effectivement très jeunes et très amoureux, lors de voyages à deux sans doute inoubliables.