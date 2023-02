Carole Dechantre : Très rares images de sa fille Thaïs, une sublime jeune femme aussi belle que sa maman

Le grand public connaît Carole Dechantre pour le rôle d'Ingrid qu'elle incarne depuis 2011 dans la série Les mystères de l'amour. Mais dans la vie de tous les jours, elle est une maman poule, une épouse amoureuse et une femme forte qui a survécu au cancer. Bien que très discrète de manière générale, la comédienne s'empare parfois de son compte Instagram pour échanger avec ses abonnés et leur donner des nouvelles de sa petite vie.

Entre photos de vacances, instants de tournage et tapis rouge, la belle brune s'autorise parfois quelques confidences sur sa vie privée, comme le jour où elle a perdu sa grand-mère ou celui où elle a dû se faire opérer pour un nouveau cancer de la peau.

Mais ce dimanche 26 février 2023, c'est pour dévoiler une vidéo beaucoup plus positive que l'actrice s'est emparée de son téléphone. Actuellement en vacances au ski, en Suisse, avec sa petite famille, elle s'est visiblement lancée dans une randonnée à ski avec sa fille Thaïs, dont on ignore l'âge exact. Malheureusement, Dame Nature ne leur a pas facilité la tâche puisque la neige semble complètement absente de cette balade... "Rando d'herbe et de cailloux... Mais ma fille a trouvé de la neige !", a-t-elle légendé une très courte vidéo sur laquelle on peut voir la jeune fille coiffée d'une longue tresse brune et levant les bras en l'air en signe de victoire. Là où elles sont, on ne voit en effet que des pierres et un tout petit tas de neige vers lequel mère et fille se dirige.

Une vraie battante

Pour rappel, Carole Dechantre a révélé qu'elle souffrait d'un cancer de la peau en 2014 via son compte Facebook. Si elle a depuis été opérée à plusieurs reprises, l'actrice a de nouveau fait une rechute en mars 2022. Sur son compte Instagram, elle prend très régulièrement la parole à ce sujet et tente d'alerter et de pousser comme elle peut ses abonnés à faire des dépistages réguliers.

Heureusement, elle est parfaitement entourée par ses enfants Thaïs et Nils, ainsi que son époux Sébastien Devrient avec qui elle est mariée depuis plus de 20 ans maintenant ! Une famille complice et soudée, dans les bons comme dans les mauvais moments.