Carole Gaessler : Qui est son mari Franck et père de ses enfants ?

C'est un visage que les téléspectateurs de France Télévisions connaissent bien, celui de Carole Gaessler. Depuis plus de vingt ans, la très appréciée journaliste va de chaîne en chaîne, trouvant toutefois une place régulière sur France 3 grâce notamment à l'émission Des racines et des ailes. Carole Gaessler reste en revanche beaucoup plus discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée. On sait malgré tout qu'elle est mariée avec Franck depuis l'année 1997, un chef d'entreprise breton avec qui elle a eu deux enfants, Margaux (née en 1999) et Arthur (né en 2011).

Un mariage célébré quelques mois seulement après leur coup de foudre. "Ça s'est fait par hasard, à l'anniversaire d'une copine qui le fêtait avec le frère de Franck sur une péniche, à Levallois-Perret. Mon amie me l'a présenté et on a discuté toute la nuit. Mais on n'est pas tout de suite sorti ensemble, car j'étais avec quelqu'un. On a commencé à se fréquenter en novembre [dans les années 1990, l'année exacte n'est pas précisée, NDLR]. En février de l'année suivante, il a demandé ma main. En août, nous étions mariés. Il sait ce qu'il veut !", avait révélé Carole en 2016 lors d'une interview pour TV Grandes Chaînes.

Contrairement à son premier amour, le journaliste Laurent Lépinasse tragiquement décédé en 1993, Franck est très éloigné de ce milieu. "Il fait des fusions-acquisitions. Il aide des patrons de PME à se vendre ou à grandir", expliquait-elle en 2018 pour Télé-Loisirs. Leurs carrières respectives, bien que différentes en tout point, aident à solidifier leur couple. "Franck ne regarde quasiment jamais ce que je fais. C'est un soutien par la distance qu'il me permet d'acquérir. C'est une règle tacite entre nous de ne pas trop parler de travail, sinon on n'en finit plus", confiait-elle encore.

Franck est également un grand passionné de bateaux, lui qui est originaire de Saint-Malo. Une passion qu'il partage avec son aînée Margaux. "Elle fait l'école des Glénans [une école de voile, ndlr]", précisait Carole Gaessler.