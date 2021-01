Carole Gaessler : La terrible mort de son premier grand amour, journaliste célèbre

Voilà maintenant trente ans que Carole Gaessler exerce son métier de journaliste. La belle brune aux yeux turquoise a eu l'occasion de se faire une place de choix dans le paysage médiatique en devenant l'un des visages de France 3, grâce notamment au 19/20 et à l'émission Des racines et des ailes. Il faut dire que Carole Gaessler a commencé à travailler très jeune, faisant ses premières armes alors qu'elle n'était qu'étudiante. Cette passion pour le journalisme lui aura également permis de rencontrer l'amour.

En effet, au tout début des années 1990, alors qu'elle travaille pour RTL à Metz, elle craque pour l-un de ses confrères talentueux, à savoir Laurent Lépinasse. Les deux journalistes commencent alors tout naturellement à se fréquenter. Malheureusement, leur histoire prendra un tournant tragique quelques années plus tard.

En 1993, Laurent Lépinasse, tout juste âgé de 29 ans et déjà rédacteur en chef adjoint de RTL TV, est tué soudainement dans un accident de voiture sur l'autoroute A4, dans le Verdun. Il meurt sur le coup dans son véhicule, lequel a été broyé par un poids lourd qui circulait en sens inverse. Trois autres personnes ont été blessées dans le carambolage qui a suivi l'accident. La nouvelle a rapidement fait le tour des médias à l'époque et dans le JT de France 3 Lorraine, on rendait notamment hommage à "un journaliste unanimement respecté par ses confrères et reconnu pour sa gentillesse".

Trois ans après ce drame, Carole Gaessler et prête à refaire sa vie lorsqu'elle rencontre Franck. Le couple se marie l'année suivant leur coup de foudre, en 1997. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Margaux (née en 1999) et Arthur (né en 2001).